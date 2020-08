2020 Notre Dame Football Roster

With the official start of fall camp, Notre Dame released its official 2020 roster with freshman numbers, number changes, and updated heights and weights for all scholarship and walkon players. So, if there is a season, bookmark this page now for easy access when games start to keep track of who is who on the 2020 Fighting Irish football roster.

# NAME POS HEIGHT WEIGHT CLASS HOMETOWN HIGH SCHOOL Braden Lenzy WR 5-11 3/8 181 JR Tigard, OR Tigard Senior 2 Jordan Genmark Heath LB 6-0 3/4 225 SR San Diego, CA Cathedral Catholic 3 Avery Davis WR 5-11 205 SR Cedar Hill, TX Cedar Hill 3 Houston Griffith CB 5-11 3/4 204 JR Chicago, IL IMG Academy (FL) 4 Nick McCloud DB 6-1 190 GRAD Rock Hill, SC South Pointe 4 Kevin Austin Jr. WR 6-2 210 JR Ft. Lauderdale, FL North Broward Prep 5 Cam Hart DB 6-2 1/2 205 SO Baltimore, MD Good Counsel 6 Jeremiah Owusu-Koramoah LB 6-1 1/2 215 SR Hampton, VA Bethel 7 Isaiah Foskey DL 6-4 7/8 255 SO Antioch, CA De La Salle 7 Brendon Clark QB 6-1 5/8 212 SO Midlothian, VA Manchester 8 Jafar Armstrong RB 6-0 3/4 220 SR Lee's Summit, MO Bishop Miege 9 Daelin Hayes DL 6-3 3/4 270 GRAD Belleville, MI Skyline 10 Isaiah Pryor S 6-1 1/2 199 GRAD Lawrenceville, GA Archer/Ohio State 10 Drew Pyne QB 5-11 1/2 194 FR New Canaan, CT New Canaan 11 Ben Skowronek WR 6-3 224 GRAD Fort Wayne, IN Homestead/Northwestern 11 Ramon Henderson CB 6-3 180 FR Bakersfield, CA Liberty 12 DJ Brown DB 6-0 3/8 194 JR Annapolis, MD St. John's College 12 Ian Book QB 6-0 1/8 206 GRAD El Dorado Hills, CA Oak Ridge 13 Paul Moala LB 5-11 1/2 220 JR Mishawaka, IN Penn 13 Lawrence Keys III WR 5-10 3/8 173 JR New Orleans, LA McDonogh 35 14 J.D. Carney QB 5-10 177 SR San Diego, CA Cathedral Catholic 14 Kyle Hamilton DB 6-4 216 SO Atlanta, GA Marist School 15 Jordan Johnson WR 6-2 180 FR St. Louis, MO DeSmet Jesuit 15 Isaiah Rutherford DB 6-0 1/2 189 SO Sacramento, CA Jesuit 16 KJ Wallace DB 5-10 1/4 185 SO Atlanta, GA The Lovett School 16 Cameron Ekanayake RB 6-0 200 SR Niles, MI Edwardsburg 17 Cole Capen QB 6-4 1/2 227 JR Yorba Linda, CA Orange Lutheran 17 Jordan Botelho DL 6-2 1/2 248 FR Honolulu, HI Saint Louis 18 Joe Wilkins WR 6-1 1/2 194 JR North Fort Myers, FL North Fort Myers 18 Nana Osafo-Mensah DL 6-3 1/8 249 SO Fort Worth, TX Nolan Catholic 19 Jay Bramblett P 6-1 1/2 193 SO Tuscaloosa, AL Hillcrest 19 Justin Ademilola DL 6-1 3/4 248 JR Jackson, NJ St. Peter's Prep 20 C'Bo Flemister RB 5-11 1/4 195 JR Williamson, GA Pike County 20 Shaun Crawford CB 5-9 1/8 180 Gradaute Student Lakewood, OH St. Edward 21 Caleb Offord CB 6-1 184 FR Southaven, MS Southaven 22 Kendall Abdur-Rahman WR 5-11 1/2 195 SO Edwardsville, IL Edwardsville 23 Kyren Williams RB 5-9 204 SO Saint Louis, MO St. John Vianney 23 Litchfield Ajavon DB 6-0 1/8 192 SO Baltimore, MD Episcopal 24 Jack Kiser LB 6-1 5/8 221 SO Royal Center, IN Pioneer 24 Tommy Tremble TE 6-3 1/4 233 JR Johns Creek, GA Wesleyan 25 John Mahoney DB 6-0 207 SR West Des Moines, IA Valley 25 Chris Tyree RB 5-9 1/2 179 FR Chester, VA Thomas Dale 26 Clarence Lewis DB 6-1 180 FR Edison, NJ Mater Dei 26 Leo Albano WR 6-1 215 JR Charleston, SC Bishop England 27 Chase Ketterer QB 6-1 185 FR New Carlisle, IN New Prairie 27 JD Bertrand LB 6-1 228 SO Alpharetta, GA Blessed Trinity 28 Griffin Eifert WR 6-0 175 FR Fort Wayne, IN Bishop Dwenger 28 TaRiq Bracy DB 5-10 1/8 180 JR Milpitas, CA Milpitas 29 Ovie Oghoufo DL 6-3 232 JR Lathrup Village, MI Harrison 29 Matt Salerno WR 6-0 5/8 194 JR Valencia, CA Crespi Carmelite 30 Chris Velotta DB 5-8 7/8 194 SO Cleveland, OH St. Ignatius 30 Jake Rittman P 6-2 1/4 197 JR Lawrence, KS Free State 31 Jack Lamb LB 6-3 3/4 228 JR Temecula, CA Great Oak 32 Patrick Pelini S 6-1 201 SR Youngstown, OH Cardinal Mooney 33 Shayne Simon LB 6-2 3/4 228 JR West Orange, NJ St. Peter's Prep 34 Osita Ekwonu LB 6-0 3/4 236 SO Charlotte, NC Providence Day School 34 Jahmir Smith RB 5-11 207 JR Sanford, NC Lee County 35 Marist Liufau LB 6-2 1/4 221 SO Kalihi, HI Punahou 36 Eddie Scheidler DB 5-9 1/2 184 SO Lake Forest, IL Lake Forest 37 Chase Love DB 6-0 1/4 190 JR Chicago Heights, IL Marian Catholic 37 Henry Cook WR 5-10 175 FR Shaker Heights, OH St. Ignatius 38 Dawson Goepferich K/P 6-2 200 GRAD Holt, MO Kearney HS (Brown) 39 Jonathan Doerer K/P 6-3 205 SR Charlotte, NC South Mecklenburg 40 Drew White LB 6-0 1/4 227 SR Boca Raton, FL St. Thomas Aquinas 41 Kurt Hinish DL 6-1 3/4 296 SR Pittsburgh, PA Central Catholic 42 Stephen Betts DB 6-0 160 FR Mendota Heights, MN St. Thomas Academy 43 Greg Mailey WR 6-1 203 JR Hudson, OH Hudson 43 Marcus Thorne DB 6-0 7/8 199 JR Washington, IN Washington 44 Alex Peitsch LS 6-1 205 FR Ellicott City, MD St. John's College 46 Axel Raarup LS 6-0 1/2 202 JR Mendota Heights, MN Saint Thomas Academy 47 Kofi Wardlow DL 6-2 1/4 240 SR Washington, DC St. John's College 48 Xavier Lezynski TE 6-1 3/4 209 GRAD Newtown, PA Notre Dame (NJ) 49 Jack Henige TE 6-5 238 SR Hinsdale, IL Fenwick 50 Reed Gregory LB 6-0 210 SR Morristown, NJ Delbarton 52 Zeke Correll OL 6-3 290 SO Cincinnati, OH Anderson 52 Bo Bauer LB 6-2 3/4 225 JR Harborcreek, PA Cathedral Prep 53 Quinn Murphy OL 6-5 1/4 285 SO Duxbury, MA Duxbury 54 Jacob Lacey DL 6-1 5/8 293 SO Bowling Green, KY South Warren 55 Ja'Mion Franklin DL 6-1 3/8 310 JR Ridgely, MD North Caroline 55 Jarrett Patterson OL 6-4 1/2 300 JR Laguna Hills, CA Mission Viejo 56 Howard Cross III DL 6-0 7/8 265 SO Paramus, NJ Saint Joseph Regional 56 John Dirksen OL 6-5 1/8 306 JR Maria Stein, OH Marion Local 57 Jayson Ademilola DL 6-3 279 JR Jackson, NJ St. Peter's Prep 61 Colin Grunhard OL 6-0 1/2 290 SR Mission, KS Bishop Miege 62 Brennan Wicks OL 6-5 280 FR Forestville, MD Bishop McNamara 64 Max Siegel OL 6-1 5/8 297 JR Fishers, IN Brebeuf Jesuit 65 Michael Vinson LS 6-2 226 JR Winnetka, IL New Trier 68 Michael Carmody OT 6-6 295 FR Mars, PA Mars Area 69 Aaron Banks OL 6-5 3/4 325 SR Alameda, CA El Cerrito 70 Hunter Spears DL 6-3 5/8 304 SO Garland, TX Sachse 71 John Olmstead OL 6-4 1/2 283 SO North Brunswick, NJ St. Joseph 72 Robert Hainsey OL 6-4 5/8 295 SR Pittsburgh, PA IMG Academy (FL) 73 Andrew Kristofic OL 6-5 1/4 292 SO Gibsonia, PA Pine-Richland 74 Liam Eichenberg OL 6-6 1/8 305 GRAD Cleveland, OH Saint Ignatius 75 Josh Lugg OL 6-6 7/8 308 SR Wexford, PA North Allegheny Senior 76 Dillan Gibbons OL 6-4 305 SR Clearwater, FL Clearwater Central Catholic 77 Quinn Carroll OL 6-6 3/8 306 SO Edina, MN Edina 78 Tommy Kraemer OL 6-5 5/8 317 GRAD Cincinnati, OH Elder 79 Tosh Baker OL 6-7 285 FR Scottsdale, AZ Pinnacle 80 Micah Jones WR 6-4 1/2 210 JR Gurnee, IL Warren 81 Jay Brunelle WR 6-1 1/8 196 FR Paxton, MA Saint John's 82 Xavier Watts WR 5-11 3/4 195 FR Omaha, NE Harry A. Burke 83 Charlie Selna TE 6-7 220 FR Atherton, CA Sacred Heart Prep 84 Kevin Bauman TE 6-5 240 FR Red Bank, NJ Red Bank Catholic 85 George Takacs TE 6-6 245 JR Naples, FL Gulf Coast 86 Conor Ratigan WR 5-11 5/8 176 SO Granger, IN St. Joseph 87 Michael Mayer TE 6-5 235 FR Independence, KY Covington Catholic 88 Javon McKinley WR 6-2 215 GRAD Corona, CA Centennial 89 Brock Wright TE 6-4 1/2 250 SR Cypress, TX Cy-Fair 91 Adetokunbo Ogundeji DL 6-4 3/8 252 GRAD West Bloomfield, MI Walled Lake Central 92 Aidan Keanaaina DT 6-2 3/4 302 FR Englewood, CO J.K. Mullen 93 Zane Heemsoth DL 6-5 240 SO Elmhurst, IL York 94 Giovanni Ghilotti DL 6-4 220 FR Greenbrae, CA Marin Catholic 95 Myron Tagovailoa-Amosa DL 6-2 1/2 286 SR Ewa Beach, HI Kapole 98 Alexander Ehrensberger DE 6-6 7/8 247 FR Dusseldorf, Germany Theodor-Fliedner Gymnasium 98 Harrison Leonard K/P 5-10 3/8 196 SO Jamestown, RI Avon Old Farms School 99 Rylie Mills DE 6-5 1/8 259 FR Lake Bluff, IL Lake Forest